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Осужденного за убийство Немцова отправили в колонию Петрозаводска - СМИ
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02.01.2018 23:45
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Осужденный за убийство российского оппозиционного политика Бориса
Немцова, экс-военнослужащий чеченского батальона "Север" Заур
Дадаев будет отбывать 20 лет строго режима в колонии №9 города
Петрозаводска, утверждает издание "Столица на Онего".
Дадаева этапируют из Москвы в Петрозаводск через
Санкт-Петербург Фото: ЕРА Об этом пишет "Столица на
Онего" без ссылки на источник.По неофициальной информации,
опубликованной изданием, сейчас Дадаева этапируют из Москвы в
Петрозаводск через Санкт-Петербург.Немцова застрелили возле
Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.Согласно решению
Московского окружного военного суда от 13 июля 2017 года,
Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима.Соучастники
Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии
соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат
Бахаев – 11 лет.По версии следствия, убийство Немцова было
заказным и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн рублей.
Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ,
был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан
Мухудинов.Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров призывал
не преувеличивать роль Мухудинова в убийстве оппозиционера. Он
считает, что тот не мог быть заказчиком преступления.
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