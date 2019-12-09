Президент Украины Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии перед переговорами в нормандской формате.

Сначала президент Украины встретится с президентом Французской Республики Эмануэлем Макроном. После этого запланирована двусторонняя встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что встреча четырех лидеров – Украины, Германии, Франции и России – запланирована на 16:00.

Нормандский саммит пройдет 9 декабря. Это будет первая встреча лидеров «нормандской четверки» с осени 2016 года.

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