Под здание ГУ ЧП в Киевской области приехал руководитель движения ОУН Николай Кохановский

Один из активистов от инициативной группы призвал часть людей пойти в Генпрокуратуру. Но люди не идут, зато они требуют, чтобы к ним приехал генпрокурор Юрий Луценко, сообщает "Украинская правда" .

Сначала у здания собралось около 250 человек. Все ждали выхода инициативной группы с представителями полиции и Хотели услышать от них, как проходит следствие.

Также УП информирует, что в здание ГУ ЧП в Киевской области приехал руководитель движения ОУН Николай Кохановский.

Собравшиеся, настроены решительно и требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Они готовят коллективное обращение письмом на имя Ющенко с требованием отставки только Вышгородского управления полиции.

Фото: pravda.com.ua

Около 15:00 к зданию стянули дополнительные силы полиции, они стоят у другого входа. Активисты почтили минутой молчания память Ноздровской. Людей немного меньше. Сейчас там уже около 100 пикетчиков.

Фото: pravda.com.ua

УП сообщает, что в 21:30 инициативная группа вместе с полицией объявят все детали следствия. Юрий Тебенко, член инициативной группы, которая насчитывает 10 человек, заявил, что это произойдет в Вышгородском райотделе.

Людей просят оставаться. Одни предлагают ставить палатки, другие отговаривают.

Напомним, что тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области . Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Смерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.