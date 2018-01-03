В столице загорелся троллейбус с пассажирами в салоне.

Возгорание произошло в троллейбусе №37, который следовал до станции метро "Лесная", передает со ссылкой на .

"Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров троллейбуса высадили на остановке общественного транспорта. Возгорание возникло в центре троллейбуса в так называемой" гармошке ", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали пожарные, повреждений потерпел салон троллейбуса, причины устанавливаются.

Вечером 16 декабря в Харькове во время движения загорелась маршрутка. На ул. Медицинская водитель заметил дым из-под капота, сообщает городская полиция. Водитель вывел пассажиров из салона и попытался самостоятельно потушить огонь. Пламя быстро охватило всю маршрутку.

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