Сегодня, 9 декабря, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) под завалами сгоревшего одесского колледжа обнаружили еще два тела. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины . Тело одного погибшего нашли в 00:35, второго погибшего – в 05:15. Таким образом, количество жертв пожара в колледже возросло до 12 человек. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются. 8 декабря спасатели обнаружили два тела. Также вчера в Украине был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В среду, 4 декабря, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. При пожаре пострадал 31 человек, также студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.

В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматривают две версии начала пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.

Правоохранители установили первых подозреваемых в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки колледже пожара бизнеса одесском гостинично-ресторанного Теги: последние сводки