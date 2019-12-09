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Ночью 9 декабря под завалами одесского колледжа нашли два тела
09.12.2019 08:28

Сегодня, 9 декабря, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) под завалами сгоревшего одесского колледжа обнаружили еще два тела.

Ночью 9 декабря под завалами одесского колледжа нашли два тела

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Тело одного погибшего нашли в 00:35, второго погибшего – в 05:15.

Таким образом, количество жертв пожара в колледже возросло до 12 человек.

 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

 

8 декабря спасатели обнаружили два тела.

 

Также вчера в Украине был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

  • В среду, 4 декабря, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. При пожаре пострадал 31 человек, также студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
  • В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматривают две версии начала пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
  • Правоохранители установили первых подозреваемых в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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