Ночью 9 декабря под завалами одесского колледжа нашли два тела
09.12.2019 08:28
Сегодня, 9 декабря, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) под завалами сгоревшего одесского колледжа обнаружили еще два тела.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Тело одного погибшего нашли в 00:35, второго погибшего – в 05:15.
Таким образом, количество жертв пожара в колледже возросло до 12 человек.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
8 декабря спасатели обнаружили два тела.
Также вчера в Украине был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
В среду, 4 декабря, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. При пожаре пострадал 31 человек, также студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматривают две версии начала пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
Правоохранители установили первых подозреваемых в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.