Вооруженные силы и полиция Египта продолжают противостоять боевикам
ИГИЛ после их атак на церкви в Танте и Александрии в апреле 2017
года, заявил президент страны Абдель Фаттах Ас-Сиси. Вчера 23.41 |
комментариев: Решение президента о продлении чрезвычайного
положения вступит в силу 13 января Фото: EPA Решение вступит в силу
13 января."Вооруженные силы страны и полиция принимают все
необходимые меры для противостояния опасностям терроризма и его
финансированию. Правоохранители обеспечивают безопасность на всей
территории страны", – сказал президент.Режим чрезвычайного
положення в Египте ввели 9 апреля 2017 года после терактов, которые
произошли в двух церквях в Танте и Александрии. Тогда в результате
атаки погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали.
Ответственность за набег на себя взяла террористическая организация
"Исламское государство".Режим чрезвычайного положения продлевался в
начале июня и октябре.
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