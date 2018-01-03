Вооруженные силы и полиция Египта продолжают противостоять боевикам ИГИЛ после их атак на церкви в Танте и Александрии в апреле 2017 года, заявил президент страны Абдель Фаттах Ас-Сиси. Вчера 23.41 | комментариев: Решение президента о продлении чрезвычайного положения вступит в силу 13 января Фото: EPA Решение вступит в силу 13 января."Вооруженные силы страны и полиция принимают все необходимые меры для противостояния опасностям терроризма и его финансированию. Правоохранители обеспечивают безопасность на всей территории страны", – сказал президент.Режим чрезвычайного положення в Египте ввели 9 апреля 2017 года после терактов, которые произошли в двух церквях в Танте и Александрии. Тогда в результате атаки погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Ответственность за набег на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".Режим чрезвычайного положения продлевался в начале июня и октябре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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