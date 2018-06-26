Олег Сенцов голодает уже 43 дня

Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, сообщает Голос Америки.

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическим каналам России" , подтвердили Голоса Америки в Пресс-служба Совета Европы.

20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и русском омбудсмен Татьяной Москалькова.

По словам Гольтґена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не нарушал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москалькова он призвал российскую сторону освободить Сенцова по гуманитарным соображениям.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала к нему ни поддержки, ни возражений" , - сообщил Гольтґен. Поэтому генсек решил лично просить об освобождении Олега Сенцова.

Ранее генсек Совета Европы заявлял , что официально просить освободить Сенцова.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, содержащихся в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании .