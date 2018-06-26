|Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Сенцова
|26.06.2018 10:32
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Олег Сенцов голодает уже 43 дняГенеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме.
Фото: EPA
Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, сообщает Голос Америки.
"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическим каналам России" , подтвердили Голоса Америки в Пресс-служба Совета Европы.
20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и русском омбудсмен Татьяной Москалькова.
По словам Гольтґена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не нарушал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москалькова он призвал российскую сторону освободить Сенцова по гуманитарным соображениям.
"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала к нему ни поддержки, ни возражений" , - сообщил Гольтґен. Поэтому генсек решил лично просить об освобождении Олега Сенцова.
Ранее генсек Совета Европы заявлял , что официально просить освободить Сенцова.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, содержащихся в РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании .
Добавим, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к политзаключенным .