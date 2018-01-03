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В Перу автобус упал в пропасть, погибло не менее 25 человек
03.01.2018 00:15
Пассажирский автобус потерпел аварию на участке серпантине в Андах, известном как "Поворот дьявола". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.37 | комментариев: Спасатели эвакуировали пострадавших с места катастрофы Фото: EPA В автобусе, который направлялся с севера страны в Лиму, находились 53 пассажира, водитель и кондуктор.Пожарные и полиция эвакуировали пострадавших в ближайшие больницы.Автобус рухнул на крышу в горную реку.Инцидент произошел на серпантине в Андах, на участке, который водители называют "Поворот дьявола". По предварительной версии, автобус потерял управление после того, как задел грузовик.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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