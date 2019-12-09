Михаил Подоляк

Подытожим, хотя можно и мимо пройти)... С невероятным «массовым протестом» все получилось как всегда у Порошенко. Через одно его вечно-мятое место. Много pr-шума и пустота на выходе. Тупой пафос и полный провал элементарной логистики. Майданный мизер. Площадь пустоты. Несколько отвратительных на-сценных персонажей. Чуть меньше десятка тысяч зрителей.

И это после взрывной промо-вакханалии «спецназа в красных платьях» и отдельно экс-ритора Парубия)...

Но не потому обломилось, что Зеленский прав или популярен).

А только потому, что «достал» сам Порошенко.

Чей «личный Майдан» собрал в качестве випов самое бесполезное и отталкивающее, включая вечно озабоченных войной с медведями Омеляна, Княжицкого и Вятровича. С которыми адекватам и на гектар-то рядом заходить срамно)...



... Наконец-то Порошенко вызывает столь очевидное отвращение, что даже его вчерашние фанаты стесняются рядом стоять.

Впрочем, там, где слышен его голос или видна его физиономия, не может быть адекватных людей.

Даже тех, кто категорически против действующего президента ZVA.

Понятно, что сам субъект этого не понимает и потому все ещё пытается надрывно играть роль «первой протестной скрипки». Но это все уже чисто политический, простите, мусор, балласт. От которого надо быстро избавляться...



... Иначе мы так и не сможем получить эффективного общественного давления на сильно ошибающихся «правящих парней».

Ещё раз по слогам).

Если нам все-таки нужна внятная игра, когда государство, президент, вертикаль не наглеют и их не заносит в совершеннейшие дебри и когда общество может эффективно поддавливать их, то категорически должны исчезнуть Порошенко и его «пафос-компашка».

Все эти лживые и фольклорные патриоты).

И, кстати, в давешнем провале Петра Алексеевича и близко нет никакой конспирологии.

О том, что якобы раскрутка в сетях Майдана нужна была эксу исключительно для того, чтобы расторговать собственные уголовные дела. Нет.

Просто ПА, действительно, крайне токсичный персонаж, убивающий любые шансы для любых политических проектов). Даже для реваншистских...



... Но не без... неожиданного парадокса.

А зачем вообще Зеленскому зрелое гражданское общество?

Зачем ему слушать общественные претензии?

Не проще ли умышленно игнорить активность Порошенко, который в свою очередь своей токсичностью и будет все протестное активно сливать в унитазы?

Т.е. наличие непопулярного ПА в качестве единственной альтернативы - это ведь... реальное политическое долголетие Зеленского. Несмотря на обилие ошибок с его стороны. И делать ничего не надо).

Только не трогай экса по-настоящему...



... Впрочем, кое-что действительно серьезное вчера таки произошло.

Тот самый управляемый ночной палаточный движ под окнами Офиса президента). Показательные выступления. Потому что это не Порошенко, а... улица.

Та самая, которая отлично тренирована и которая явно соскучилась по большим шантажным проектам.

И играет здесь... строго Арсен Борисович).

Который совсем не президентский и о-очень безальтернативный)...