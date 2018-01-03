|В Житомирской области задержали пьяного пассажира, угрожавшего взорвать автобус
|03.01.2018 00:17
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Полицейские спасли пассажиров автобуса от пьяного попутчикаВ ночь на вторник, 2 января, пассажир рейсового автобуса международного сообщения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал другим пассажирам муляжом гранаты.
Фото: zt.npu.gov.ua
Как сообщили в областной полиции, случай произошел на трассе Киев-Чоп возле с. Молодежного Пулинского района Житомирской области.
Через агрессивного пассажира водитель сделал остановку, было вызвано полицейских. Неадекватного пассажира сразу задержали, а муляж гранаты РГД-5 изъято. Нарушителем оказался 21-летний житель Киева. В его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя.
"Мы выяснили, что мужчина сел в салон транспортного средства, следовавшего в столицу, в г. Орел и уже через час-другой начал приставать к другим пассажирам и водителям. Те сначала пытались утихомирить хулигана, однако, когда он начал угрожать подорвать всех, водитель остановил автобус и попросил пассажиров выйти из салона в целях безопасности", - рассказали в полиции.
По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Киевлянину грозит наказание в виде в виде штрафа, так и ограничение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, что пьяный пенсионер на Луганщине бросил гранату в незнакомца и убежал.