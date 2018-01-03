Полицейские спасли пассажиров автобуса от пьяного попутчика

Как сообщили в областной полиции , случай произошел на трассе Киев-Чоп возле с. Молодежного Пулинского района Житомирской области.

Через агрессивного пассажира водитель сделал остановку, было вызвано полицейских. Неадекватного пассажира сразу задержали, а муляж гранаты РГД-5 изъято. Нарушителем оказался 21-летний житель Киева. В его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя.

"Мы выяснили, что мужчина сел в салон транспортного средства, следовавшего в столицу, в г. Орел и уже через час-другой начал приставать к другим пассажирам и водителям. Те сначала пытались утихомирить хулигана, однако, когда он начал угрожать подорвать всех, водитель остановил автобус и попросил пассажиров выйти из салона в целях безопасности", - рассказали в полиции.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Киевлянину грозит наказание в виде в виде штрафа, так и ограничение свободы сроком до пяти лет.