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Количество погибших в ходе столкновений в Иране достигло 23
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03.01.2018 00:23
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Турецкое агентство Anadolu подсчитало жертв антиправительственных
выступлений в Иране за шесть дней. В Иране растет число погибших и
задержанных во время протестов Фото: EPA В провинции Лорестан
погибли четыре человека, в Хузестане – два, в Хамадане – три, в
Исфахане – три, в городе Хомейнишахре – три, в Неджефабаде – один,
в городе Исфахане – шесть. В провинции Исфахан также убит сотрудник
сил безопасности Ирана.По данным властей, задержаны не менее 500
участников акций протеста.Неофициальные источники сообщают, что
число задержанных в разы больше, отмечает Anadolu.28 декабря в
Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные
акции протеста. От властей страны требуют побороть
бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.30 декабря протесты распространились на столицу
Ирана Тегеран. Демонстранты пытались штурмовать государственные
здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана
заблокировали Instagram и Telegram.Ранее сообщалось о 20
погибших и 450 задержанных.Постпред США в ООН Никки Хейли
заявила о необходимости созвать экстренное заседание Совбеза в
связи с событиями в Иране.
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