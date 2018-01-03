Турецкое агентство Anadolu подсчитало жертв антиправительственных выступлений в Иране за шесть дней. В Иране растет число погибших и задержанных во время протестов Фото: EPA В провинции Лорестан погибли четыре человека, в Хузестане – два, в Хамадане – три, в Исфахане – три, в городе Хомейнишахре – три, в Неджефабаде – один, в городе Исфахане – шесть. В провинции Исфахан также убит сотрудник сил безопасности Ирана.По данным властей, задержаны не менее 500 участников акций протеста.Неофициальные источники сообщают, что число задержанных в разы больше, отмечает Anadolu.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытались штурмовать государственные здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.Ранее сообщалось о 20 погибших и 450 задержанных.Постпред США в ООН Никки Хейли заявила о необходимости созвать экстренное заседание Совбеза в связи с событиями в Иране. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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