Об этом сообщает The Guardian.

«Оползни и наводнения на Южном острове отрезав города и заблокировали около 1000 иностранных туристов",- говорится в сообщении.

Отмечается, что проливные дожди в Новой Зеландии идут с пятницы. В ряде районов непогода вызвала сход оползней.

По данным Министерства гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями, большинство туристов заблокированы на западном побережье в городах Ледник Фокса и Франца-Иосифа, некоторые были вынуждены спать в машинах.

Министерство иностранных дел страны установило контакт с туристами, которые оказались в затруднительном положении из-за наводнений и оползней, на устранение последствий которых могут уйти месяцы.

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