Гражданин России пытался попасть на полуостров с материковой части Украины

Об этом в комментарии Крым.Реалии заявила начальница пресс-службы Бердянского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Неля Доценко.

По ее словам, гражданин России пытался попасть на полуостров с материковой части Украины.

Представитель ГПСУ напомнила, что все иностранцы и люди без гражданства для пересечения административной границы с Крымом должны иметь специальное согласие, которое выдают в органах Государственной миграционной службы.

По данным источников издания в КПВВ Чонгар, российский певец заявил, что имеет недвижимость на территории Крыма и следовательно намерен получить специальное согласие.

Напомним, российской комедиантке, известной по участию в шоу Comedy Woman, Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину на пять лет.