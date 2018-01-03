|Пограничники отказали российскому певцу во въезде в Крым
|03.01.2018 00:24
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Гражданин России пытался попасть на полуостров с материковой части УкраиныУкраинские пограничники не пропустили в аннексированный Россией Крым российского певца жанра "русский шансон" Евгения Кемеровского из-за отсутствия спецразрешения визита на оккупированную территорию.
Фото: dpsu.gov.ua
Об этом в комментарии Крым.Реалии заявила начальница пресс-службы Бердянского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Неля Доценко.
По ее словам, гражданин России пытался попасть на полуостров с материковой части Украины.
Представитель ГПСУ напомнила, что все иностранцы и люди без гражданства для пересечения административной границы с Крымом должны иметь специальное согласие, которое выдают в органах Государственной миграционной службы.
По данным источников издания в КПВВ Чонгар, российский певец заявил, что имеет недвижимость на территории Крыма и следовательно намерен получить специальное согласие.
Напомним, российской комедиантке, известной по участию в шоу Comedy Woman, Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину на пять лет.
Напомним, 26 июля Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию журналистку Марию Князеву, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".