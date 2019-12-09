|Встреча Путина с Зеленским может состояться после всей официальной программы саммита. Ориентировочно в 21:40
|09.12.2019 09:06
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Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована в Париже в понедельник, 9 декабря, после завершения переговоров лидеров «нормандской четверки». Подробности встречи тет-а-тет
Он добавил, что отдельные встречи российского и украинского лидеров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала общих переговоров. При этом источник сообщил, что на встречу четырех глав государств в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа.
6 декабря стало известно, что президент России собирается провести отдельные двусторонние встречи в рамках «нормандского саммита», в том числе с украинским коллегой. В Киеве не смогли точно подтвердить, что президенты России и Украины могут провести переговоры тет-а-тет, но отметили, что такая потребность «может возникнуть очень спонтанно», если встреча поможет отстоять интересы страны.