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Telegram добавил новые функции для Android и iOS
03.01.2018 00:26
Telegram добавил новые функции для Android и iOS По теме:

В мессенджере Telegram были добавлены новый функции. В iOS-версии появились четыре сменные темы оформления - две "дневные" и две "ночные", пишет со ссылкой на

При этом версия Android получила функцию переключения между профилями, которая привязана к разным телефонным номерам.

Уведомления будут приходить на смартфон сразу из всех аккаунтов. При этом отключение данной функции доступно в настройках приложения.

Telegram - мобильный мессенджер, рассчитанный для смартфонов на базе Android и iOS. Создателями мессенджера являются Николай и Павел Дуров.

 

 







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