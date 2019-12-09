Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, только на Закарпатье кое-где небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​3-8 ° тепла, на юге Одесчины до 11 ° тепла" , - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 0-2 ° тепла, днем ​​около 5 ° тепла, на Киевщине ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​3-8 ° тепла.

Согласно прогнозу, 10-11 декабря без существенных осадков, только в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на побережье морей до 5 ° тепла; днем 1-6 ° тепла, на юге страны до 10°.

На Киевщине 10-11 декабря без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем ​​1-6 ° тепла.

12-13 декабря синоптики осадков не прогнозируют, только в Карпатах 13 декабря небольшой снег, на Закарпатье с дождем. Температура ночью от 2 ° тепла до 4° мороза; днем от 1 ° мороза до 5° тепла.

На Киевщине 12-13 декабря без осадков. Температура ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем ​​от 1 ° мороза до 4 ° тепла.

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