Антиправительственные протесты в Иране распространились на всю
страну. Видео о происходящем в 11-и иранских городах опубликовало
"Радио Свобода" в Facebook. "То, что удалось выловить по социальным
сетям 31 декабря. Затем Instagram и Telegram были заблокированы", –
говорится в комментарии. На роликах видно, как участники акций
протеста уничтожают портреты руководителей страны, кричат "Смерть
диктатору!" и призывают к свободе и независимости. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке | Иранцы протестуют
против правительства Фото: ЕРА 28 декабря в Иране
начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции
протеста. От властей страны требуют побороть
бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.30 декабря протесты распространились на столицу
Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные
здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана
заблокировали Instagram и Telegram.Сообщалось о 20 погибших за
шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных.видео
Видео:
Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook
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