В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и отказался давать показания

Такой приговор 29 декабря принял Самборский горрайонный суд Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Доказано, что 5 марта 2015 года водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не учел дорожной обстановки и выехал на полосу встречного движения, на скорости совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП последний получил тяжелое телесное повреждение, несовместимое с жизнью.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и отказался давать показания.

Суд учел все обстоятельства и назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права управлять транспортными средствами 2 года.