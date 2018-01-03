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На Львовщине виновного в совершении смертельного ДТП военнослужащего приговорили к 4 годам тюрьмы
03.01.2018 00:31
На Львовщине виновного в совершении смертельного ДТП военнослужащего приговорили к 4 годам тюрьмы
В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и отказался давать показания
На Львовщине военнослужащего, сбившего насмерть велосипедиста, приговорили к четырем годам лишения свободы.
На Львовщине виновного в совершении смертельного ДТП военнослужащего приговорили к 4 годам тюрьмы Фото: Getty Images

Такой приговор 29 декабря принял Самборский горрайонный суд Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Доказано, что 5 марта 2015 года водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не учел дорожной обстановки и выехал на полосу встречного движения, на скорости совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП последний получил тяжелое телесное повреждение, несовместимое с жизнью.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и отказался давать показания.

Суд учел все обстоятельства и назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права управлять транспортными средствами 2 года.

Напомним, что в городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил на пешеходном переходе 21-летнюю женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочерьюМать погибла, а ребенок находится в больнице.

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