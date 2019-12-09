|Стали известны подробности встречи Путина и Зеленского тет-а-тет
|09.12.2019 10:30
|
Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована в Париже в понедельник, 9 декабря, после завершения переговоров лидеров «нормандской четверки».(function() })();
Подробности встречи тет-а-тет ТАСС сообщил источник, близкий к организации саммита.
«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции четырех лидеров», — сообщил собеседник.
Он добавил, что отдельные встречи российского и украинского лидеров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала общих переговоров. При этом источник сообщил, что на встречу четырех глав государств в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа.