Подавляющее большинство опрошенных украинцев считают, что народные депутаты фракции "Слуга народ" не заслужили корпоратив, который 20 декабря пройдет в одном из самых дорогих ресторанов Киева - Chi . Об этом сообщает телеграм-канал "Темный рыцарь", который провел опрос своей аудитории.

Об этом сообщает телеграм-канал "Темный рыцарь", близкий к фракции "Слуга народа".

"Если что, корпоратив Слуг Народа состоится в ресторане Chi 20 декабря этого года. Как вы считаете, мы заслужили праздник?", - говорится в сообщении канала.

Напомним, телеграм-канал "Темный рыцарь" связывают с "группой Коломойского" в "Слуге народа" и нардепом Александром Дубинским.

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