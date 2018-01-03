Установлено, что делала адвокат Ирина Ноздровская в последние часы жизни, рассказал глава управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов. Ценов рассказал о ходе следствия по делу об убийстве Ноздровской Фото: hromadske.ua "Есть уже некоторые подвижки, которыми мы занимаемся... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не вставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", – заявил он.По его словам, подозрение пока никому не объявлено.Согласно экспертизе, смерть Ноздровской наступила за двое–трое суток до того, как нашли тело, сообщил глава облуправления."Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", – добавил Ценов.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Дмитрия Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Ее участники потребовали, чтобы расследование проходило под контролем общественности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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