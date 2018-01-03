Такую информацию не всегда будут освещать в СМИ, объяснив это тайной следствия

Об этом заявил пресс-секретарь Нацполиции Киевщины Николай Жукович, передает " Интерфакс-Украина ".

"Мы обменялись телефонными номерами и будем постоянно на связи. Мы, как полицейские, будем доносить им ту информацию, которая у следствия, а они, в свою очередь, будут нас информировать, что они со своей стороны нашли, что установили", - сказал Жукович.

Спикер областной Нацполиции также отметил, что такую ​​информацию не всегда будут освещать в СМИ, объяснив это тайной следствия.

В то же время первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что расследование убийства Ноздровской находится на личном контроле главы Нацполиции Сергея Князева, а также министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, что тело Ирины Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области . Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский.

В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Смерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.

Добавим, что задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания .

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов заявил митингующим, что Ирина Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с сообщениями об угрозах.