|Могерини: экономические санкции ЕС против России надо продолжить
|26.06.2018 10:36
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Экономические санкции ЕС против России, введенные после аннексии Крыма, должны быть продолжены - заявила в Люксембурге глава евросоюзной дипломатии Фредерика Могерини. Ограничения заканчиваются в конце июля. Зеленый свет для их продления должны дать европейские лидеры во время двухдневного саммита, который начнется в четверг в Брюсселе. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".
До сих пор ЕС отстаивал позицию, что возможное смягчение санкций или их полная отмена зависит от выполнения минских соглашений о прекращении огня на востоке Украины. Как заявила Могерини, прогресса в этом вопросе нет следовательно ЕС должен принимать определенные решения.
Хотя минские соглашения не выполняются, в прошлом случалось, что страны, которые имеют хорошие и тесные отношения с Россией, призывали к смягчению и даже снятию ограничений.
Последний такой призыв поступил из Италии, а для продолжения
санкций необходимо единогласие. Если будет принято положительное
решение, санкции против России будут продлены до конца
января.