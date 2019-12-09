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Гончарук о транзите газа: Украине не грозят никакие проблемы
09.12.2019 11:03
Гончарук заявил, что транзит газа не станет причиной проблем с отоплением в Украине
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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