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Гончарук о транзите газа: Украине не грозят никакие проблемы
09.12.2019 11:03
Гончарук заявил, что транзит газа не станет причиной проблем с отоплением в Украине Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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