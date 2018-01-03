Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила властям США о "подавлении движения Occupy Wall Street и зачистке Фергюсона". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарова: Постпред США в ООН Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций Фото: mid.ru "Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли (постпред США в ООН. – ) может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюсон", – заявила Захарова. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10215526527105988 28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.За время протестов погибли 20 человек. Силовики задержали 450 протестующих.Акция "Захвати Уолл-стрит" началась 17 сентября 2011 года в Нью-Йорке. Протестующие требовали привлечения общественного внимания к "преступлениям финансовой элиты" и призывали к структурным изменениям в экономике. Помимо Нью-Йорка, митинги проходили в других городах США и за рубежом. Спустя год движение выдохлось.Беспорядки в американском Фергюсоне произошли в августе 2014 года после убийства полицейским безоружного 18-летнего чернокожего парня. В город вводили Национальную гвардию США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша захарова что декабря поделиться Теги: мир