|Великобритания внесла Украину в топ-10 стран с высоким риском террористических атак
|03.01.2018 00:46
|
Наиболее опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним - Афганистан, Нигерия, Сирия и ПакистанТурция, Украина и Франция стали тремя странами Европы, которые Министерство иностранных дел Великобритании считает странами "с высоким риском" осуществления террористических атак, в частности в предпраздничный и праздничный периоды
Фото: AP
Такой вывод делает британское издание The Sun, проанализировав последние предостережения МИД Великобритании своим туристам и Global Terrorism Index.
"После Турции, Украины и Франции следующими между "опасных" стали собственно Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция", - пишет издание.
Последними тремя странами в топ-10 самых опасных об угрозе терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.
Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.
В общем наиболее опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним - Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.
Напомним, 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находились 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявлял агрессии и общался с переговорщиками.
Впоследствии трех женщин и двух детей удалось освободить. Освобожденный мальчик рассказал о пребывании в заложниках.
Вскоре удалось освободить всех заложников, злоумышленника задержали.
По факту событий открыто уголовное производство.