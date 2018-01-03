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Великобритания внесла Украину в топ-10 стран с высоким риском террористических атак
03.01.2018 00:46
Великобритания внесла Украину в топ-10 стран с высоким риском террористических атак
Наиболее опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним - Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан
Турция, Украина и Франция стали тремя странами Европы, которые Министерство иностранных дел Великобритании считает странами "с высоким риском" осуществления террористических атак, в частности в предпраздничный и праздничный периоды
Великобритания внесла Украину в топ-10 стран с высоким риском террористических атак Фото: AP

Такой вывод делает британское издание The Sun, проанализировав последние предостережения МИД Великобритании своим туристам и Global Terrorism Index.

"После Турции, Украины и Франции следующими между "опасных" стали собственно Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция", - пишет издание.

Последними тремя странами в топ-10 самых опасных об угрозе терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.

Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.

В общем наиболее опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним - Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.

Напомним, 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты"Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находились 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявлял агрессии и общался с переговорщиками.

Впоследствии трех женщин и двух детей удалось освободитьОсвобожденный мальчик рассказал о пребывании в заложниках.

Вскоре удалось освободить всех заложников, злоумышленника задержали.

По факту событий открыто уголовное производство.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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