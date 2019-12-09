|Зеленский и Путин встретятся после саммита «четверки»
|09.12.2019 11:08
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Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным после саммита «нормандской четверки».(function() })();
Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС. Аналогичную информацию со ссылкой на свои источники передает «Европейская правда».
Встреча «четверки» должна начаться около 17:00 по киевскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников.
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