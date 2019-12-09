Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным после саммита «нормандской четверки».

Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС. Аналогичную информацию со ссылкой на свои источники передает «Европейская правда».

Встреча «четверки» должна начаться около 17:00 по киевскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира