Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что угрожавшие адвокату Ирине Ноздровской экс-судья Вышгородского райсуда Сергей Куприенко и отец обвиняемого в ДТП Дмитрия Россошанского находятся в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.57 | комментариев: Мосийчук: Не распространяйте фейки! Фото: Ігор Мосійчук / Facebook "Официально! Экс-судья Вышгородского райсуда Киевской области Куприенко Сергей Исаакович, 16 октября 1954 года рождения, и его брат Россошанский, которых общественность обоснованно (они высказывали угрозы) подозревает в причастности к убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, территорию Украины не покидали!" – подчеркнул он.Нардеп добавил, что такие данные ему предоставила Государственная пограничная служба."Не распространяйте фейки!" – подытожил он. https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1563479063728855 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Дмитрия Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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