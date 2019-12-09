Як у Києві «проводжали» Зеленського на «нормандські» переговори
09.12.2019 11:11
Як у Києві «проводжали» Зеленського на «нормандські» переговори
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09.12.2019
Київ, Україна
reuters, radiosvoboda.org, unian.net
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Метки: митинги, Путин, Киев, акции, переговоры, нормандская четверка, Зеленский.
Як у Києві «проводжали» Зеленського на «нормандські» переговори
У Києві 8 грудня «проводжали» президента Володимира Зеленського на зустріч «нормандської четвірки», що відбудеться у понеділок, 9 грудня, в Парижі. Ранкова акція на майдані Незалежності пройшла під гаслом «Червоні лінії для Зе». Надвечір активісти біля Офісу президента України розпочали акцію «Нічна варта на Банковій» і встановили намети. Учасники акції закликали Володимира Зеленського не порушувати національні інтереси України під час зустрічі «нормандської четвірки» у Франції.