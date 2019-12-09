Як у Києві «проводжали» Зеленського на «нормандські» переговори RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Гончарук назвал "план А" на "нормандской встрече" • В Украине ожидается до +10°, а после - снег и дождь • Почти тысяча туристов застряла в Новой Зеландии из-за непогоды • Газ, труба и тарифы: как Украина подошла к рубежу в газовых отношениях с РФ • Сенцову не дали выступить на церемонии вручения европейского Оскара • Почти половина военнослужащих США симпатизируют России • В понедельник в Киеве сухо и тепловсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: митинги, Путин, Киев, акции, переговоры, нормандская четверка, Зеленский. Як у Києві «проводжали» Зеленського на «нормандські» переговори 103митинги, Путин, Киев, акции, переговоры, нормандская четверка, Зеленский. У Києві 8 грудня «проводжали» президента Володимира Зеленського на зустріч «нормандської четвірки», що відбудеться у понеділок, 9 грудня, в Парижі. Ранкова акція на майдані Незалежності пройшла під гаслом «Червоні лінії для Зе». Надвечір активісти біля Офісу президента України розпочали акцію «Нічна варта на Банковій» і встановили намети. Учасники акції закликали Володимира Зеленського не порушувати національні інтереси України під час зустрічі «нормандської четвірки» у Франції. Фоторепортажи Популярные теги политики, НАТО, искусство, зима, люди, фотоконкурсы, тест-драйв, самолеты, Порошенко, вера, бизнес, соревнования, женщины, спорт, Динамо, суд, фотоподборки, традиции, праздники, Саакашвили, природа, акции, архитектура, мир, #Євромайдан, заводы, Россия, автомобили, солдат, технологии, ВМС, Львів, фестивали, общество, концерты, выставки, фотопроект, живопись, кошки, знаменитости, ВСУ, Сергей Смоленцев, ЗСУ, юмор, оккупация, стихийные бедствия, мода, пейзажи, город, Донбасс, церковь, аннексия Крыма, митинги, Одесса, Киев, туризм, США, война, цирк, портрет, Карпаты, марш, авиация, учения, дизайн, дети, Шахтер, Александр Зубко, футбол, фотография, военная техника, корабли, катастрофы, милиция, Майдан, уикенд, Нацгвардия, история, парады, экология, досуг, депутаты, политика, протесты, АТО, беспорядки, Львов, Путин, Дмитрий Дятлов, джаз, путешествия, столкновения, животные, фотографы, культура, музыка, полиция, выборы, транспорт, Верховная Рада Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис политики, НАТО, искусство, зима, люди, фотоконкурсы, тест-драйв, самолеты, Порошенко, вера, бизнес, соревнования, женщины, спорт, Динамо, суд, фотоподборки, традиции, праздники, Саакашвили, природа, акции, архитектура, мир, #Євромайдан, заводы, Россия, автомобили, солдат, технологии, ВМС, Львів, фестивали, общество, концерты, выставки, фотопроект, живопись, кошки, знаменитости, ВСУ, Сергей Смоленцев, ЗСУ, юмор, оккупация, стихийные бедствия, мода, пейзажи, город, Донбасс, церковь, аннексия Крыма, митинги, Одесса, Киев, туризм, США, война, цирк, портрет, Карпаты, марш, авиация, учения, дизайн, дети, Шахтер, Александр Зубко, футбол, фотография, военная техника, корабли, катастрофы, милиция, Майдан, уикенд, Нацгвардия, история, парады, экология, досуг, депутаты, политика, протесты, АТО, беспорядки, Львов, Путин, Дмитрий Дятлов, джаз, путешествия, столкновения, животные, фотографы, культура, музыка, полиция, выборы, транспорт, Верховная РадаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи reuters, radiosvoboda.org, unian.net Київ, Україна 09.12.2019



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