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Украина обеспечена на зиму и газом, и углем - Гончарук
09.12.2019 11:29
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина обеспечена и газом, и углем, чтобы спокойно пройти эту зиму, а долгосрочный договор с Россией нужен, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе.

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Об этом он сказал в телеэфире ТСН Тиждень, сообщает 24 канал.

"Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало в ближайшее время", – отметил глава правительства.

По его словам, Украине нужен долгосрочный договор на 10 лет на транзит российского газа в Европу "с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе".

Премьер-министр отметил, что этот договор имеет компонент и политический, и в сфере безопасности.

В то же время, Гончарук подчеркнул, что позиция Европы по транзиту совпадает с украинской, и это является весомым аргументом в переговорах с Газпромом.

Однако этих аргументов может не хватить, добавил Премьер, поскольку Россия прежде только руководствуется не экономическими, а политическими факторами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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