В рамках проекта на базе общественного объединения "Крымская солидарность" планируются различные мероприятия для детей политзаключенных

Об этом говорится на странице проекта в Facebook .

В рамках проекта на базе общественного объединения "Крымская солидарность" планируются различные мероприятия для детей политзаключенных.

"В рамках этого проекта планируются различные мероприятия для детей политзаключенных, куда каждый взрослый и каждый ребенок могут привнести свое тепло и поддержку, любовь и заботу, чтобы скрасить детям пасмурные дни и дарить детям краски счастливого детства в атмосфере единства и солидарности", - говорится в сообщении.