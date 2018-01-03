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В Facebook стартовал проект в поддержку детей крымских политзаключенных
03.01.2018 00:54
В Facebook стартовал проект в поддержку детей крымских политзаключенных
В рамках проекта на базе общественного объединения "Крымская солидарность" планируются различные мероприятия для детей политзаключенных
В Facebook запустили проект "Крымское детство" в поддержку детей политзаключенных в аннексированном Россией Крыму
В Facebook стартовал проект в поддержку детей крымских политзаключенных Фото: kolo.poltava.ua

Об этом говорится на странице проекта в Facebook.

В рамках проекта на базе общественного объединения "Крымская солидарность" планируются различные мероприятия для детей политзаключенных.

"В рамках этого проекта планируются различные мероприятия для детей политзаключенных, куда каждый взрослый и каждый ребенок могут привнести свое тепло и поддержку, любовь и заботу, чтобы скрасить детям пасмурные дни и дарить детям краски счастливого детства в атмосфере единства и солидарности", - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных украинцев Станислава Клиха, Николая Карпюка и Алексея Чирния даже без указания причины.

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