Эксперты Изборского клуба подводят итоги ушедшего года и дают свои прогнозы на год наступивший. Какова на данный момент ситуация в мире в целом и в его важнейших регионах. В какую мозаику складываются основные события ушедшего года, каковы его результаты для главных политических игроков и их фигур. В чем состоят главные проблемы ведущих стран в сферах идеологии, экономики, энергетики и какова динамика основных мировых процессов. В заседании приняли участие Константин Сёмин, Владимир Овчинский, Шамиль Султанов, Александр Нагорный, Юрий Тавровский, Василий Симчера, Олег Ремыга и другие эксперты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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