Меркель і Макрон підтримують Зеленського чи Путіна?
09.12.2019 11:48
9 декабря
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Обмін всіх на всіх, повне припинення вогню, контроль над кордоном, вибори на окупованих територіях за українським законодавством. Це питання, які хоче вирішити на Нормандському саміті президент України Зеленський. А що збирається обговорювати президент Росії Путін? І чого на переговорах в Парижі чекати від президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель?