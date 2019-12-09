9 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Украина обеспечена на зиму и газом, и углем - Гончарук • Гончарук назвал "план А" на "нормандской встрече" • В Украине ожидается до +10°, а после - снег и дождь • Почти тысяча туристов застряла в Новой Зеландии из-за непогоды • Газ, труба и тарифы: как Украина подошла к рубежу в газовых отношениях с РФ • Сенцову не дали выступить на церемонии вручения европейского Оскара • Почти половина военнослужащих США симпатизируют Россиивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Путин, Меркель, переговоры, Донбасс, аннексия Крыма, нормандская четверка, Макрон, Зеленский. 9 декабря 59политика, Путин, Меркель, переговоры, Донбасс, аннексия Крыма, нормандская четверка, Макрон, Зеленский. Обмін всіх на всіх, повне припинення вогню, контроль над кордоном, вибори на окупованих територіях за українським законодавством. Це питання, які хоче вирішити на Нормандському саміті президент України Зеленський. А що збирається обговорювати президент Росії Путін? І чого на переговорах в Парижі чекати від президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель? Фоторепортажи Популярные теги футбол, политики, политика, Одесса, АТО, беспорядки, Львов, женщины, музыка, аннексия Крыма, общество, самолеты, Львів, США, протесты, искусство, портрет, суд, милиция, пейзажи, марш, путешествия, ВСУ, Майдан, столкновения, культура, митинги, Дмитрий Дятлов, Динамо, корабли, уикенд, зима, полиция, НАТО, природа, авиация, парады, животные, автомобили, заводы, Карпаты, знаменитости, история, живопись, солдат, транспорт, юмор, ВМС, Саакашвили, Путин, оккупация, выборы, фотоконкурсы, вера, фотопроект, спорт, Россия, экология, мода, фотография, мир, город, катастрофы, выставки, фестивали, Александр Зубко, ЗСУ, Шахтер, Порошенко, акции, люди, туризм, Киев, праздники, учения, архитектура, военная техника, церковь, фотографы, джаз, Донбасс, #Євромайдан, кошки, дизайн, тест-драйв, Верховная Рада, традиции, соревнования, война, досуг, технологии, Нацгвардия, Сергей Смоленцев, бизнес, фотоподборки, концерты, цирк, депутаты, стихийные бедствия, дети Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис футбол, политики, политика, Одесса, АТО, беспорядки, Львов, женщины, музыка, аннексия Крыма, общество, самолеты, Львів, США, протесты, искусство, портрет, суд, милиция, пейзажи, марш, путешествия, ВСУ, Майдан, столкновения, культура, митинги, Дмитрий Дятлов, Динамо, корабли, уикенд, зима, полиция, НАТО, природа, авиация, парады, животные, автомобили, заводы, Карпаты, знаменитости, история, живопись, солдат, транспорт, юмор, ВМС, Саакашвили, Путин, оккупация, выборы, фотоконкурсы, вера, фотопроект, спорт, Россия, экология, мода, фотография, мир, город, катастрофы, выставки, фестивали, Александр Зубко, ЗСУ, Шахтер, Порошенко, акции, люди, туризм, Киев, праздники, учения, архитектура, военная техника, церковь, фотографы, джаз, Донбасс, #Євромайдан, кошки, дизайн, тест-драйв, Верховная Рада, традиции, соревнования, война, досуг, технологии, Нацгвардия, Сергей Смоленцев, бизнес, фотоподборки, концерты, цирк, депутаты, стихийные бедствия, детиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Обмін всіх на всіх, повне припинення вогню, контроль над кордоном, вибори на окупованих територіях за українським законодавством. Це питання, які хоче вирішити на Нормандському саміті президент України Зеленський. А що збирається обговорювати президент Росії Путін? І чого на переговорах в Парижі чекати від президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель? 09.12.2019



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