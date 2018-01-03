На долю Российской Федерации в 2005-2015 годах приходилось около 5% мировых поставок оружия и военной техники, а в США этот показатель был примерно вдвое выше. Такие данные приводятся в обнародованном во вторник пресс-службой Госдепартамента новом докладе, посвященном международной купле-продаже оружия и военной техники, сообщает

“В этот период примерно 10% мировой торговли оружием в денежном выражении обеспечивались Соединенными Штатами, около 10% — Европейским союзом, около 5% — Россией и менее 2% — Китаем. Создается чувство, что доля США на мировом рынке вооружений выросла, ЕС — сократилась, а ясных тенденций, касающихся российской и китайской доли, нет”, - говорится в этом отчете американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия в американских производителей. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь госдепа США Хезер Нойерт.

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