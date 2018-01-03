Пассажирский автобус потерпел аварию на участке серпантине в Андах,
известном как "Поворот дьявола". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.37 | комментариев: Спасатели эвакуировали
пострадавших с места катастрофы Фото: EPA В автобусе, который
направлялся с севера страны в Лиму, находились 53 пассажира,
водитель и кондуктор.Пожарные и полиция эвакуировали пострадавших в
ближайшие больницы.Автобус рухнул на крышу в горную реку.Инцидент
произошел на серпантине в Андах, на участке, который водители
называют "Поворот дьявола". По предварительной версии, автобус
потерял управление после того, как задел грузовик.
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