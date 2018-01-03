Погода, Новости, загрузка...
В Китае запустили беспилотное метро
03.01.2018 01:02
В Китае запустили беспилотное метро
Как ожидается, новая линия будет перевозить 70 тысяч пассажиров ежедневно
В пекинском метро были запущены первые беспилотные поезда.
В Китае запустили беспилотное метро Фото: twitter.com/AdityaRajKaul

Об этом сообщает китайское Вианне Xinhua.

Эти поезда работают на линии между пригородом Яньшань и столичным районом Фаншань длиной более 14 км. Как отмечается, проект полностью китайский - от проектирования до строительства.

Поезд способен развивать скорость до 80 км/ч. Отмечается, что на первое время машинист все же будет находиться в кабине, но управление возьмет только в случае нештатной ситуации, если не справится автоматика.

Как ожидается, новая линия будет перевозить 70 тысяч пассажиров ежедневно. Кроме этого, скоро планируется запустить вторую и третью беспилотные линии.

Стартап Arrivo, основанный бывшим работником SpaceX Брогана Бемброганом представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км/час.

Напомним, американская компания Cabin запустила в Калифорнии спальный автобус, где пассажиры могут поспать на кровати во время пути из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

  • В Калифорнии запустили автобус с кабинами для сна
  • В Стокгольме с января будут курсировать бесплатные беспилотные автобусы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить