|В Китае запустили беспилотное метро
|03.01.2018 01:02
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Как ожидается, новая линия будет перевозить 70 тысяч пассажиров ежедневноВ пекинском метро были запущены первые беспилотные поезда.
Фото: twitter.com/AdityaRajKaul
Об этом сообщает китайское Вианне Xinhua.
Эти поезда работают на линии между пригородом Яньшань и столичным районом Фаншань длиной более 14 км. Как отмечается, проект полностью китайский - от проектирования до строительства.
Поезд способен развивать скорость до 80 км/ч. Отмечается, что на первое время машинист все же будет находиться в кабине, но управление возьмет только в случае нештатной ситуации, если не справится автоматика.
Как ожидается, новая линия будет перевозить 70 тысяч пассажиров ежедневно. Кроме этого, скоро планируется запустить вторую и третью беспилотные линии.
Стартап Arrivo, основанный бывшим работником SpaceX Брогана Бемброганом представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км/час.
Напомним, американская компания Cabin запустила в Калифорнии спальный автобус, где пассажиры могут поспать на кровати во время пути из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.