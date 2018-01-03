Как ожидается, новая линия будет перевозить 70 тысяч пассажиров ежедневно

Об этом сообщает китайское Вианне Xinhua .

Эти поезда работают на линии между пригородом Яньшань и столичным районом Фаншань длиной более 14 км. Как отмечается, проект полностью китайский - от проектирования до строительства.

Поезд способен развивать скорость до 80 км/ч. Отмечается, что на первое время машинист все же будет находиться в кабине, но управление возьмет только в случае нештатной ситуации, если не справится автоматика.

Как ожидается, новая линия будет перевозить 70 тысяч пассажиров ежедневно. Кроме этого, скоро планируется запустить вторую и третью беспилотные линии.

Стартап Arrivo, основанный бывшим работником SpaceX Брогана Бемброганом представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км/час.