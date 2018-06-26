Плохая новость заключается в том, что диабет у женщин протекает сложнее, чем у мужчин, пишет со ссылкой на со ссылкой на .

К счастью, женщины с диабетом могут вести очень здоровую, полноценную жизнь, говорит Кейт МакКернан, координатор программы UPMC Susquehanna Diabetes and Nutrition Care Center в Пенсильвании, США.

«Как женщины, мы склонны сосредотачиваться на заботе о других, а не о себе. Но если вы вдруг узнали о таком диагнозе, то вы просто обязаны понять, как вам позаботиться о себе!», - говорит Кейт МакКернан.

Признаки диабета у женщин.

Для начала вы можете узнать о некоторых предупреждающих знаках, которые подает вам тело - чтобы вовремя обрратиться к врачу.

Наряду с общими признаками диабета, такими как голод, усталость, повышенная жажда и мочеиспускание, некоторые симптомы характерны именно для женщин.

Грибковые инфекции.

Высокий уровень глюкозы в крови может вызвать рост грибов. Результат? Дрожжевые инфекции (к примеру, молочница).

Но не сидите сложа руки, если вы считаете, что у вас такой тип инфекции, предостерегает консультант по вопросам питания Сандра Аревало, представитель Американской ассоциации преподавателей диабета и Академии питания и диетологии.

«Женщины могут стыдиться инфекции, вызванной диабетом, и оставляют все как есть до тех пор, пока все не станет слишком серьезным, - говорит она, - Если вы чувствуете зуд, это, скорее только, связано с грибковой инфекцией, которую легко лечить. Не ждите и обратитесь к врачу».

Синдром поликистоза яичников.

Другим признаком диабета, характерным для женщин, является синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Результатом обычно являются кисты на яичниках женщины, изменения в ее внешности и, если их не лечить, развитие диабета.

Инфекции мочевыводящих путей.

Диабет часто вызывает плохое кровообращение в организме и из-за этого женщины с диабетом часто испытывают инфекции мочевых путей (ИМП).

Излишне, пожалуй, повторять, что любая проблема требует вмешательства вашего врача.

Факторы риска развития диабета

К сожалению, некоторые факторы риска особенно вредят женщинам.

Сахарный диабет при беременности.

Существует ряд потенциальных осложнений, которые представляет беременность. К примеру, развитие гестационного сахарного диабета.

Ожирение.

Лишний вес может привести к развитию диабета типа 2.

В отличие от диабета 1 типа, который возникает, когда иммунная система организма разрушает клетки, которые производят инсулин, диабет 2 типа развивается, когда организм производит инсулин, но не может эффективно его использовать. Ожирение может увеличить эту проблему.

Наследственность и здоровье

К сожалению, вы не можете изменить свои гены. Если у кого-то из вашей семьи был диабет, то это означает, что и у вас может возникнуть такая проблема в будущем.

Текущее состояние вашего здоровья также может поставить вас под угрозу, говорит Маккернан.

Как предотвратить диабет.

К сожалению, вы не сможете полностью исключить вероятность развития диабета, но вы можете снизить шансы, заботясь о себе и поддерживая здоровый образ жизни.

«Позаботьтесь о том, чтобы половину вашей тарелки занимали некрахмалистые овощи и свежие фрукты на обед и ужин. Также включите в свой рацион цельнозерновые продукты».

И не забывайте о физической активности!

Это может быть обычная прогулка, ходьба, или что-то более интенсивное. К примеру, аэробика, езда на велосипеде или плаванье.

Пейте хотя бы восемь стаканов чистой воды в день, тренируетесь в течение 30 минут, по крайней мере, пять дней в неделю, уменьшите количество обработанных продуктов, которые вы потребляете. Вы даже сможете сбросить лишние килограммы!

«Если у вас избыточный вес, пришло время изменить свои привычки и похудеть, - говорит Аревало, - Исследования показывают, что потеря от 8 до 10 процентов веса может помочь снизить уровень сахара в крови и улучшить ваше здоровье».

Как управлять диабетом.

«Инсулин является одним из самых естественных лекарств, используемых при лечении диабета, и назначенный инсулин намного лучше соответствует тому, что наши тела производят естественным путем, - утверждает Кейт МакКернан.

Многие люди считают, что принимать инсулин – это плохо. Но все с точностью наоборот».

Диабет не обязательно должен быть причиной отчаяния. На самом деле, эту болезнь окружают мифы.

Это не так ужасно, как вам кажется.

Вы обречены всю жизнь есть мягкую или жидкую пищу? Вам придется иключить любимые закуски и держаться подальше от конфе? Да вовсе нет, говорит МакКернан.

«Большинство людей с диабетом могут наслаждаться самыми разнообразными продуктами... ключ – умеренность», - Кейт МакКернан.

Не игнорируйте симптомы

Женщины часто упускают из виду общие симптомы диабета. Но, определив корень проблемы и проконсультировавшись с врачом, вы можете изменить ситуацию!

«Часто женщины ходят на работу, поздно приходят домой, заботятся о семье и даже друзьях. У них мало времени остается на себя. Они начинают чувствовать усталость, жажду, плохо спать, страдать от головной боли и сыпи, а затем обвинять в этом перенапряжение и сложный график, - говорит Сандра Аревало.

Реальность заключается в том, что всегда полезно сходить к врачу и проверить свое состояние здоровья! Профилактика лучше лечения».

Женщины с диабетом также обычно страдают от стресса и тревоги из-за их состояния.

Стресс также является распространенной проблемой, которая проявляется у людей с диабетом, –говорит МакКернан, - Иметь дело с диабетом – это большая работа: 24 часа в сутки, 365 дней в году и без отпуска.

Представьте себе, что вам нужно испытывать уровень сахара в крови один-шесть или более раз в день, считать количество употребления углеводов, принимать лекарства один или четыре раза каждый день и постоянно заниматься спортом».

Но помните, что не нужно взгромождать на себя все трудности и беды. Поищите поддержку!

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