С 31 декабря до 2 января кропивницкие патрульные обработали 332 вызовы, поступившие на специальную линию 102 Предотвратили 13 случаев драк, предупредили 29 конфликтных ситуаций, остановили 5 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области.

“Инспекторы обеспечили охрану общественного порядка в местах скопления людей, обнаружили 1 пропавшего человека, оформили 16 административных материалов в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности”, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, стражи порядка оформили 2 ДТП и составили 54 административных материалов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, полиция Донецкой области в 2017 году выявила более 300 боевиков, из них 240 задержаны, 61 — установлены и объявлены в розыск.

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