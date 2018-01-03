2 января близко 300 активистов собрались у стен Главного управления Украины в Киевской области с требованием найти причастных к убийству адвоката Ирины Ноздровской.

Женщина пропала без вести 29 декабря. Возвращалась домой маршрутным автобусом из ,передает со ссылкой на .

Ирина Ноздровска последние два года вела дело своей сестры в Обуховському районном суде, где рассматривали дело Дмитрия Россошанского. С ее участием, его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Место преступления

Тело Ирины Ноздровськой нашли 1 января около 12:00 в реке Козочка возле села Демидов Вышгородского района Киевской области. В полицию позвонил локальный житель. На Ирине был только бюстгальтер. На шее у нее были колото-резаные раны.

Одним из первых о гибели Ноздровськой сообщил 1 января председатель общественной организации Национал-патриотическое движение Украины Михаил . После этого он поссорился с экс-советником главы Ильей Кивой. возмутился тем, что сообщил о гибели Ноздровськои в присутствии ее дочери.

1 января у Вышгородском районе собрались активисты, чтобы искать Ноздровскую, но на тот момент полиция получила информацию, что ее тело находится в реке. добавил, что женщину, вероятно, сбросили с моста в реку. По словам Киви, основная версия гибели юриски, которую рассматривает полиция, - убийство, связанное с ее профессиональной и правозащитной деятельностью.

Официальных результатов вскрытия на данный момент нет.

Акция 2 января

2 января в 12:00 в на улице Владимирской 15 под главным управлением полиции в Киевской области собирается около 300 человек. требуют найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской и справедливо расследовать дело.

Через 20 минут к зданию подъезжает черный джип движения "Национальный корпус" с колонками. На багажнике везут пять резиновых шин. Как только машина подъезжает по управлению к людям выходит начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов. Его обступают со всех сторон.

"На сегодня после осмотра места происшествия тело было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления характера телесных повреждений, причины смерти потерпевшей и проведения ряда оперативных мероприятий. Нами отработаны более 20 камер, которые стоят на пути движения Ирины с места работы к дома", - рассказывает он.

Неожиданно на полицейского бросается один из митингующих. Пытается ударить его, но другие участники оттягивают.

Дмитрий Ценов приглашает инициативную группу к управлению, чтобы поговорить спокойно. К середине идет 10 человек в сопровождении журналистов. Активисты договариваются с ценового, что дочери и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.

Также формируют группу в количестве 10 человек с участием специалистов - юристов, которые будут контролировать процесс и выступать в роли арбитров в расследовании.

Версии

Правоохранители рассматривают четыре основные версии в расследовании убийства юристки Ирины Ноздровской. Следствие допросило уже около 50 человек.

Неразделенная любовь

Полиция 1 января вызвала на допрос бывшего жениха убитой правозащитницы Ирины Виталия Сергеева. Но он отказался дать показания, сообщает "Громадське".

Основанием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в в 21:00 29 декабря, в день исчезновения Ирины.

"Полиция считает, что основанием для преступления могло стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием раньше разошлись. Правоохранители также изъяли наша общая авто и забрали в Гостомель на экспертизу", - рассказывает его отец Виктор Сергеев.

Екс-жених Виктор Сергеев говорит, что в вечер исчезновения Ирины сын был дома. А последние три дня провел в селе Демидов с родителями Ирины.

Виталий Сергеев говорит, что отказался давать показания. После приезда адвоката в участок полиции, Сергеев сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. К этому его спрашивали об отношениях с Ириной.

"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-му до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимали все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. нельзя нам быть вместе ", - рассказал Сергеев.

Он утверждает, что в последний раз видел Ноздровскую в августе 2017 у метро.

Профессиональная деятельность

Ирина Ноздровска занималась защитой своих семьях в аварии, в которой погибла ее 26-летняя сестра Светлана Сапатинская. 30 сентября 2015 ее сбил на своем авто в селе Демидов Вышгородского района Киевской области екс-полицейский Дмитрий Россошанский. Находился в состоянии наркотического опьянения.

Cправа сразу попытались замять - дядя виновника на тот момент был главой Вышгородского районного суда. Но несмотря на все заявления, его расследовали - в мае Дмитрий Россошанский отрмав 7 лет тюрмы.

27 декабря, защиту виновника , Апелляционном суде Киевской области почти добился его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд принял отправить дело на пересмотр и продлил ему арест на 60 суток. Об этом Ноздровская писала в Facebook.

Хулиганство или изнасилование

Юрист Ирина Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с сообщениями об угрозах в ее адрес.

"Сейчас рассматриваются основные 4 версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизирована - по последнему делу по факту , следующая - хулиганство и еще одна - что ее (Ноздровську - Gazeta.ua) Хотели изнасиловать", - говорит спикер полиции Николай Жукович .

Официальная реакция

Расследование убийства сразу на контроль взял началник полиции Киевщины Дмитрий Ценов. Впоследствии о контроле заявил глава Нацоплиции Сергей Князев.

Павел Климкин считает, что расследование убийства Ирины Ноздровской - это тест для государства на способность защитить женщин-активисток.

Словом року в багатьох словниках став фемінізм.У нас стало краще з жін.конгресами,але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці.Вбивство І.Ноздровської-виклик д/держави та тест д/сусп-ва на здатність захист жінок-активісток,справедливість взагалі і спроможність її забезп

Посольство в Украине подчеркнуло в своем комментарии по поводу убийства юристки Ирины Ноздровской необходимость привлечь к ответственности виновных.

Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Группа активистов начала собирать подписи за отставку главы Арсена Авакова и планирует обратиться в Генпрокуратуру, чтобы глава ведомства Юрий гарантировал независимое следствие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира