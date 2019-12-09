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Милованов: Потери Украиныв из-за Крыма и Донбасса составили около $150 млрд
09.12.2019 12:34
Милованов заявил, что Украина из-за Крыма и Донбасса потеряла до $150 млрд Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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