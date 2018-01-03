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ГПУ поймала Россию на очередной лжи о катастрофе МН17
03.01.2018 01:10
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ГПУ поймала Россию на очередной лжи о катастрофе МН17

Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что информация о намерениях Международной следственной группы 2 января обнародовать фамилии 120 человек, причастных к катастрофе Boeing MH17, не соответствует действительности.
ГПУ поймала Россию на очередной лжи о катастрофе МН17 Фото: ИТАР-ТАСС

Об этом он написал в Facebook.

"Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбиванию малайзийского Боинга МН17, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попыткой российской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии", - отметил Енин.

Заместитель генпрокурора добавил, что правительства Украини и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом.

Ранее российские СМИ распространили информацию, что 2 января Нидерланды распространят список причастных к сбиванию малайзийского самолета Boeing над Донецкой областью.

СМИ отмечали, что следствие установило 120 человек, которые связаны к организации и выполнению теракта.

Напомним, малазийский "Боинг", на борту которого находились 298 человек, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В 2016 году международная следственная группа опубликовала предварительные результаты расследования. Согласно им, самолет был сбит с земли по установке "Бук" с территории, подконтрольной сепаратистам. Привезли его в Украину из России, заявили следователи.

Представители России, производители "Бука" из концерна "Алмаз-Антей" и сепаратисты отвергают выводы расследования. Они утверждают, что самолет сбили украинские военные.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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