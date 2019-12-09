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В Кремле допускают обмен пленными до конца года
09.12.2019 12:52
В РФ заявили, что до конца года могут провести обмен пленными с Украиной
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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