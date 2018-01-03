Не будем изобретать велосипед, и подведём итоги года для территории бывшей Украины. На Украине весь год майданили. Как начали в январе, так весь год и проскакали. То с блокадой Донбасса (лишив себя дешёвого и качественного угля), то с попытками переписать историю, то с «прорывами» Саакашвили, то с антикоррупционными судами, то с попытками импичмента. Ничего не наскакали.

На Украине весь год воевали. С непокорным Донбассом, с несуществующим «российским вторжением», с «агентами Путина», с русским языком, с собственной историей, с памятниками, с фильмами и книгами, с певцами и музыкантами, с венгерскими и румынскими сепаратистами, с польским посольством, с еврейскими кладбищами, с синагогами и церквями РПЦ МП, с крестными ходами, с 8 марта и 9 мая, с внешним миром и между собой. А больше только – со здравым смыслом.

Люди стали ещё беднее, Порошенко и его ближайшее окружение стали ещё богаче.

Как оказалось, с точки зрения правящего режима украинцы слишком много едят. И режим весь год с этим боролся (исключительно из заботы о здоровье граждан).

«Доктор Смерть» протащила «медицинскую реформу» и такой нужный ей закон от трансплантологии.

Ещё восемьсот тысяч жителей Украины вымерло. Ещё пара миллионов уехало (большинство навсегда). Если при «савецкай акупации» население стабильно росло, то 26 лет «незалежности» уничтожило половину жителей страны. Незалежность по количеству жертв уже оказалась страшнее вторжения нацистов в Великую Отечественную (которая для бандеровцев и не Великая, и не Отечественная).

Жители массово уезжают из «демократической, свободной, европейской» Украины. В основном в «тоталитарную и азиатскую» Россию.

Вожделенный «безвиз» предсказуемо оказался никому не нужной туфтой. И уже несколько месяцев официальная пропаганда о нём уже почти не упоминает, а при троллинге со стороны «ваты» пидриоты только досадливо морщатся и озлобленно огрызаются.

В экономике внешний долг вырос, гривна опустилась, НБУ занижает инфляцию в разы, а публикация макроэкономических показателей скоро будет приравнена к государственной измене.

Преступность зашкаливает, а «рост благополучия» дошёл до того, что уже происходят вооружённые ограбления секонд-хэндов.

Новости о Крымском мосте на Украине за год эволюционировали от «Его построить невозможно» к «Они не смогут установить арку», «Да он просядет» и «Мы при поддержке международного сообщества будем брать плату за его использование». А на сегодня свежайшая версия украинской пропаганды «Мы можем его обстрелять» (один раз, заранее написав завещание).

Последняя надежда быстро вымирающих и исчезающих, как явление «украинских патриотов» – это майдан в России. Больше им в этой жизни надеяться не на что. Поэтому они изо всех сил топят в соцсетях за Мальцева, Навального, Собчак, Гиркина и Грудинина (прикидываясь доярками из Краснодара, ткачихами из Иваново, самарцами, воронежцами, туляками, сибиряками и даже ненавистными им коммунистами). Правда, плохое знание русского языка, привычка к суржику и слова типа «Рашка», «Путлер» и «Масквабад» их выдают.

Самым страшным вопросом в соцсетях для любого вышиватного патриота стал «Расскажи про здобутки майдана?». В ответ или тишина, или матюки.

И даже актёр-трансвестит Арестович, успешно выдававший себя четыре года за военного эксперта и кормивший майданную общественность рассказами про «стратегии тёплого океана», «планы анаконда» и не менее планистые «планы маршала и фельдфебеля», недавно был вынужден признаться, что «я много врал эти четыре года, и вообще я не патриот Украины, а общечеловек и космополит».

Украина уже не нужна даже пропагандистам, которые получали деньги за русофобскую агитацию.

Символической кульминацией только происходящего служит тот факт, что Министерство обороны Украины заявило в официальном письме, что недостроенный крейсер «Украина» им не нужен.

А аналогичной ситуации Адольф Алоизович хотя бы переименовал тяжёлый крейсер «Дойчланд» в «Лютцов», чтобы избежать символических ассоциаций. Правда, ему это не помогло. Как не поможет и никому не нужной Украине.

Таковы итоги года 2017 для Украины. Следующий год будет для неё ещё хуже.

Так что привыкайте к мысли о том, что Украина не нужна. Без неё всем лучше, в том числе и жителям этой территории.

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