Жена заперла дома 37-летнего безработного жителя Твери, чтобы
остановить его запой. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Мужчина пытался и раньше спуститься на самодельном канате
Фото: pixabay.com По данным Tverigrad, погибший –
37-летний безработный, который несколько недель был в запое. Жена
заперла его дома, чтобы перекрыть доступ к алкогольным
напиткам.Супруга погибшего рассказала, что ее муж и ранее
предпринимал попытки спуска на самодельном канате.
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