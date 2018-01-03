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В Твери мужчина погиб при попытке спуститься с 10 этажа по самодельной веревке из постельного белья
03.01.2018 01:16
Жена заперла дома 37-летнего безработного жителя Твери, чтобы остановить его запой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мужчина пытался и раньше спуститься на самодельном канате Фото: pixabay.com По данным Tverigrad, погибший – 37-летний безработный, который несколько недель был в запое. Жена заперла его дома, чтобы перекрыть доступ к алкогольным напиткам.Супруга погибшего рассказала, что ее муж и ранее предпринимал попытки спуска на самодельном канате.

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