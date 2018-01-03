|Глава МИД Германии едет на Донбасс
|03.01.2018 01:17
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Сначала в Киеве состоятся переговоры между Габриэлем и руководителем внешнеполитического ведомства Украины Павлом КлимкинымМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января совершит рабочий визит в Украину.
Фото: ap.org
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Сначала в Киеве состоятся переговоры между Габриэлем и руководителем внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным.
"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Норманского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.
Также главы МИД обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в частности Года языков.
Во время переговоров планируется подписание двустороннего соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.
"Павел Климкин и Зигмар Габриэль также осуществят совместную поездку на Донбасс близко линии соприкосновения", - отмечают в пресс-службе.
Как известно, на днях Габриэль призвал к улучшению отношений между США и Россией, отметив, что налаживание отношений - в интересах Европы.
Напомним, в районе Новотошковского Луганской области погиб военнослужащий сил АТО, подорвавшись на взрывном устройстве.