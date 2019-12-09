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WADA решило отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира на 4 года
09.12.2019 13:11

В понедельник, 9 декабря в день конференции Нормандской четверки, в WADA решили ввести спортивные санкции в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

WADA решило отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира на 4 года

По данным RT, исполком WADA на четыре года лишил российские спортивные федерации права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира. 

Таким образом на летней Олимпиаде-2020 делегация России снова может выступить под флагом олимпийского движения. Решение по участию сборной России в Евро-2020 в УЕФА еще не огласили.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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