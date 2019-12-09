В понедельник, 9 декабря в день конференции Нормандской четверки, в WADA решили ввести спортивные санкции в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

По данным RT , исполком WADA на четыре года лишил российские спортивные федерации права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира.

Таким образом на летней Олимпиаде-2020 делегация России снова может выступить под флагом олимпийского движения. Решение по участию сборной России в Евро-2020 в УЕФА еще не огласили.

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