Известные певцы Аль Бано и Тото Кутуньо могут войти в списки партии
экс-премьера Италии Сильвио Берлускони на парламентских выборах.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кутуньо может
стать депутатом Фото: EPA Ожидается, что знаменитых певцов включат
в списки кандидатов на избирательных участках
за рубежом, где 4 марта будет определены 18 обладателей
парламентских мандатов.Парламент Италии – двухпалатный, в него
входят 945 депутатов.В конце ноября 2017 года Берлускони объявил о
готовности бороться за пост главы правительства в случае успеха его
партии на выборах 4 марта.Берлускони избирался на пост премьера
Италии четырежды: в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. Ушел в отставку
в 2011-м после серии скандалов и начала судебного преследования. В
2013 году суд отстранил Берлускони от госслужбы, признав
виновным в налоговых преступлениях.
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