Известные певцы Аль Бано и Тото Кутуньо могут войти в списки партии экс-премьера Италии Сильвио Берлускони на парламентских выборах. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кутуньо может стать депутатом Фото: EPA Ожидается, что знаменитых певцов включат в списки кандидатов на избирательных участках за рубежом, где 4 марта будет определены 18 обладателей парламентских мандатов.Парламент Италии – двухпалатный, в него входят 945 депутатов.В конце ноября 2017 года Берлускони объявил о готовности бороться за пост главы правительства в случае успеха его партии на выборах 4 марта.Берлускони избирался на пост премьера Италии четырежды: в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. Ушел в отставку в 2011-м после серии скандалов и начала судебного преследования. В 2013 году суд отстранил Берлускони от госслужбы, признав виновным в налоговых преступлениях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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