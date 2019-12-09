|Украинские военные создали дивизион в Азовском море
|09.12.2019 13:21
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Украинские военные сформировали новый надводный дивизион в Азовском море.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
В состав надводного дивизиона вошли:
- МБАК Кременчук;
- МБАК Лубны;
- поисково-спасательное судно Донбасс;
- морской буксир Корец.
Напомним, ранее министр обороны Загороднюк заявил о том, что москитный флот(маневренные и быстроходные малые боевые корабли) сейчас актуален. По мнению украинских чиновников и военных, таким кораблям пока нет альтернативы.
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