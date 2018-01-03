|LG показала гигантский OLED-дисплей 8K
|03.01.2018 01:26
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Компания LG показала первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 8K, официальный дебют которого ожидается в начале января на выставке электроники CES 2018, пишет со ссылкой на
Известно, что предыдущий рекорд по размерам дисплея составлял 77 дюймов и также принадлежал южнокорейскому производителю.
В компании сообщают, что дисплей получил дозволение 7680×4320, что в четыре раза больше нежели 4K UHD.
Благодаря тому, что органические светодиоиды сами излучают свет, дополнительная подсветка не требуется, в отличие от жидких кристаллов. Кроме того, для создания подобного дисплея требуется меньше компонентов. Также устройство более экономно потребляет энергию.
Презентация новинки состоится в рамках выставки СES 2018 в Лас-Вегасе, которая стартует 9 января.