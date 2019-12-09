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У Зеленского подтвердили встречу с Путиным
09.12.2019 13:28
Зеленский встретится после переговоров в нормандском формате с Путиным Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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